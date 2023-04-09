وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين بتجمع عين الحلوة في الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2504) الأحد 9/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من العوجا شمال أريحا وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تشارك في بطولة آسيا للجودو في الكويت نيسان الجاري وكالة الرأي الفلسطينية سان جرمان يستعيد نغمة الانتصارات وفارق الست نقاط عن لنس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسقط أمام فياريال قبل موقعته القارية أمام تشلسي وكالة الرأي الفلسطينية صينية تثير الفضول بنشر صور بيضة مسلوقة عمرها 20 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية سقوط رجل من الطابق الـ19 دون أن يصاب بأي أذى وكالة الرأي الفلسطينية جيمس ويب يلتقط أولى صوره للعملاق الجليدي "أورانوس"!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين بتجمع عين الحلوة في الأغوار

09 نيسان / أبريل 2023 10:39

جانب من اعتداءات الاحتلال وفرض الحواجز العسكرية
جانب من اعتداءات الاحتلال وفرض الحواجز العسكرية

الأغوار المحتلة - وكالة الرأي:

هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة واعتدت على ممتلكاتهم، ودمرت وحدتين للخلايا الشمسية تعودان للمواطن ساطي عليان دراغمة، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.

وشهدت الليلة الماضية، تواجدا للمستوطنين عند عدة مفارق في الأغوار ومنها عين البيضا وعين الحلوة، وذلك بالتزامن من تشديد قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية في المنطقة ومحيط طوباس، خاصة عند حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين، إضافة إلى إغلاق عدة طرق تؤدي لتجمعات الأغوار بالمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟