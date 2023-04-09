الصحة تستقبل عدة وفود طبية خلال الربع الأول من العام 2023

غزة- وكالة الراي

عمدت وزارة الصحة وبشكل متواصل الى استقبال عديد الوفود الطبية من كافة التخصصات الجراحية لمشاركة الطواقم الطبية المحلية اجراء العمليات الجراحية للمرضى وصقل خبراتهم، وذلك ضمن سياستها الرامية لتخفيف العبء عن مرضى قطاع غزة.

وأوضح التقرير الربعي الأول من العام الحالي للإدارة العامة للمستشفيات أن مستشفى غزة الأوروبي استقبل وفد جراحة الاوعية الدموية د. مارك – لدراسة احتياج خدمة الأوعية الدموية في المستشفى، وكذلك زيارة وفد من مؤسسة " MAP UK" المتخصص في جراحة العظام واجرائه أكثر من (12) عملية جراحية.

وأفاد التقرير الذي أعدته دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات أن تم زيارة وفد جراحة العيون برئاسة د. عاهد امطيرات حيث أجرى عدد من العمليات وحالات كشف وفحص للمرض، الى جانب وفد طبي برئاسة د. أسعد هنية لجراحة القلب _كبار والذي أجري عدد من العمليات الجراحية.

كما استقبلت مستشفيات وزارة الصحة وفد طبي امريكي لجراحة القلب أطفال والذي جرى عدد من العمليات الجراحية، وكذلك وفد طبي من المؤسسة الطبية الفلسطينية الامريكية " PAMAالضفة - جراحة ومسالك بولية أطفال" وأجرى عدد من العمليات الجراحية.

وذكر التقرير الربعي أنه تم زيارة وفد طبي برازيلي متعدد التخصصات "عيون _ أورام _ عظام" ، ووفد طبي ايطالي جراحة كبد والذى أجرى عدد من العمليات وحالت فحص ومتابعة لمرضى، الى جانب زيارة فريق برئاسة د. ستيفانو لوس _إيطاليا واجرائه( 11) عملية جراحة قلب أطفال و (21) قسطرة قلب أطفال.

كما واستقبل مجمع الشفاء الطبي عدد من الوفود الطبية أبرزها وفد طبي أمريكي متخصص في المسالك البولية برئاسة د. صلاح البحيصي واجرائهم العديد من حالات الكشف السريري للمرضى، ووفد الرابطة الطبية الفلسطينية الامريكية باما الطبي الجراحي واجرائه عدد من العمليات الجراحية، الى جانب زيارة وفد جراحة مناظير الولادة النرويجي واجرائه عدد من حالات الكشف السريري، وكذلك الوفد الطبي أمريكي متخصص بجراحة الأطفال.

ولفت التقرير الربعي الى زيارة الوفد الطبي الأمريكي المتخصص بجراحة التجميل برئاسة د. عبد الخالق زاهر اخصائي جراحة التجميل حيث أجرى الوفد أكثر من (40) عملية جراحية و (60) حالة كشف وفحص للمرضى خلال شهر مارس من العام الحالي، بالإضافة الى زيارة الوفد الطبي البريطاني المتخصص بجراحة التجميل والترميم، حيث أجري الوفد و(30) حالة كشف للمرضى خلال شهر مارس من العام الحالي.

وكشف التقرير عن زيارة الوفد الطبي البريطاني المتخصص بجراحة المخ والاعصاب واجرائه (12) عملية جراحية و (50) حالة كشف خلال شهر مارس من هذا العام، وزيارة الوفد الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والاعصاب الطرفية برئاسة كريستوف اوبرلاين حيث أجري الوفد (19) عملية جراحية و (43) حالة كشف خلال شهر مارس من هذا العام، كذلك زيارة وفد أطباء لحقوق الانسان بقيادة د. عبد خلايلة استشاري زراعة الكلى حيث أجري عدد (2) عملية جراحية.

وبين التقرير أن مستشفى الهلال الاماراتي استقبل عدد من الوفود الطبية منها وفد طبي من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لدراسة وتقييم احتياجات قسم الحضانة، ووفد من جمعية غيث وذلك لتصوير غرف العمليات لتقييم احتياجاتها وتسهيل التسويق للمشاريع.

كما و استقبل مستشفى الصداقة التركي عدد من الوفود الطبية والفنية وفد البنك الاسلامي الفلسطيني و مستشفى الاهلي العربي، ووفد من مؤسسة MAP-UK، و مؤسسة " Anera " الدولية، فضلا عن زيارة وفد الجراحيين الإيطاليين التابع لمؤسسة PCRF ، ووفد من مؤسسة أطباء بلا حدود اسبانيا " وذلك لبحث سبل التعاون والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى السرطان.

وعلى صعيد مجمع ناصر الطبي فقد استقبل عدد من الوفود الطبية وفد طبي من المؤسسة الطبية الفلسطينية الامريكية PAMA للجراحة العامة والتجميل حيث انه أجري اكثر من (14) عملية نوعيه، ووفد من مؤسسة " أطباء من اجل حقوق الانسان " المتخصص بجراحة العظام برئاسة د. مصطفى ياسين، واجرائه ثماني عمليات جراحة عظام مختلفة، و وفد طبي متخصص " وفد الكسور المعقدة " واجرائه (3) عمليات جراحية لكسور معقده.

ويشير التقرير الربعي أن مستشفى الرنتيسي _النصر عدد من الوفود الطبية والفنية منها زيارة وفد الرعاية التلطيفية، استقبال البروفسور الأمريكي Greg Shay لإجراء عمليات مناظير صدرية ومتابعة أطفال مرضى التليف الكيسي، ووفد المؤسسة الإيطالية GVC للاطلاع ومتابعة المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. كما استقبل مستشفى العيون د. اّنا كاتارينا المتخصصة بجراحة الجزء الامامي للعيون وزراعة القرنيات التي شاركت الطاقم الطبي في المستشفى في اجراء عمليات زراعة القرنيات.