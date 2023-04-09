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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين بحجة الأعياد اليهودية

09 نيسان / أبريل 2023 12:21

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي

الخليل - وكالة الرأي:

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، ليومين اعتبارا من اليوم الأحد، بحجة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال محمد أمين الجعبري، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

يذكر أن الأعياد اليهودية تشكل كابوسا ينغص حياة المقدسيين، خاصة أنها تتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الاماكان المقدسة خاصة في مدينة القدس، بذريعة تأمين المستوطنين.

 

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