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حماس تدين مصادقة الاحتلال على ستة مخططات استيطانية بالضفة

09 نيسان / أبريل 2023 03:25

الاستيطان في الضفة
الاستيطان في الضفة

غزة - وكالة الرأي :

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة سلطات الاحتلال على ستة مخططات استيطانية جديدة، تهدف إلى توسعة مجموعة من المستوطنات المقامة على أراضي في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيتصدى لها بكل قوة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، هذه الخطوة عدواناً جديداً، وإمعاناً في سرقة الأرض الفلسطينية، وتحدّيًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.

وأكدت حماس أن سياسة الاستيطان وقضم الأراضي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ لن تنجح في إضفاء أي شرعية على الاحتلال ووجوده الطارئ على أرضنا الفلسطينية.

ونوهت لأن شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التغوّل الاستيطاني الإجرامي، وسيتصدّون بكل قوة، لمخططات الاحتلال الفاشي التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

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