الداخلية: معبر رفح يعمل غداً لمغادرة المعتمرين وعودة المسافرين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، تنويهاً بشأن عمل معبر رفح البري غداً الإثنين.
وقالت الهيئة إن السفر عبر معبر رفح البري غداً سيُخصص لمغادرة المعتمرين فقط؛ مع استمرار العمل باتجاه الوصول للمسافرين العاديين.
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09 نيسان / أبريل 2023 04:58
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