الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية في جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، واقتحمت قرى الجلمة، وتعنك، وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدات سيلة الظهر وعرابة ويعبد وكفيرت وعجة وجبع، ومدخل قرية مركة، والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين ما أدى الى اعاقة تحركاتهم، وتسبب باندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات عند مدخل بلدة جبع.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تعنك ورمانة وزبوبا والطيبة غرب المدينة، والجلمة شمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وسيّرت آلياتها العسكرية فيها.

