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قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس المحتلة

09 نيسان / أبريل 2023 09:27

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابين في باب الأسباط  بالقدس  المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين عادل أسامة الرجبي، وصبحي مصباح الرجبي، من منطقة باب الأسباط، فيما احتجزت الشاب أحمد ركن، من ذات المنطقة.

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