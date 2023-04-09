قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابين في باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين عادل أسامة الرجبي، وصبحي مصباح الرجبي، من منطقة باب الأسباط، فيما احتجزت الشاب أحمد ركن، من ذات المنطقة.