جيش الاحتلال يبدأ اليوم بنشر قواته في تل أبيب

الداخل المحتل-الرأي:

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش قرر تعزيز منطقة تل أبيب بسرية من الجنود بمشاركة الشرطة.

وبحسب البيان الذي نشره المتحدث ادعى أنه بعد إجراء تقييم للوضع من قبل وزير الجيش فقد تقرر نشر قوات الجيش في منطقة تل أبيب ابتداءً من يوم غدًا عقب تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وفي أعقاب العملية التي وقعت أثناء أسبوع عيد الفصح أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية والجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة موجة العمليات الحالية".

وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أربع كتائب احتياط من قوة حرس الحدود بدءا من الأحد وسط المدن، بالإضافة إلى الوحدات التي تم استدعاؤها بالفعل في منطقة القدس ومدينة اللد المختلطة.