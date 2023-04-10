"عكا" بطلاً لمجموعة غزة في بطولة النجوم الرمضانية

غزة- وكالة الرأي

حقق فريق "عكا" فوزاً مثيراً بهدف نظيف أمام منافسه "طبريا" ليتصدر بطلا لمحافظة غزة، ضمن منافسات بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي يرعاها المجلس الأعلى للرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

وبذلك ينتظر "عكا" مباراة نصف نهائي البطولة التي ستجمعه مع بطل الشمال فريق "الخضيرة" يوم الخميس المقبل على صالة سعد صايل بمدينة غزة.



وكان "عكا" خطف الفوز بهدف اللاعب محمد داود، بينما حصل حارس الفريق الكابتن فادي جابر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويضم فريق عكا نخبة من نجوم الأندية وهم: "فادي جابر ، محمد داوود ، سعيد المصري، محمد أبو حسنين، حمادة صالح، أحمد مهنا، محمد أبو عودة، خالد هنية" بقيادة المدرب حسن هتهت.

وبذلك يتبقى تحديد بطل الجنوب لتكتمل الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة التي شارك فيها (26) فريقا من كافة محافظات غزة وضمت نخبة نجوم كرة القدم في الأندية.

وكان تأهل فريق "الخضيرة" عن مجموعة الشمال الذي سيواجه بطل غزة فريق "عكا" يوم الخميس المقبل، بينما يواجه فريق "الخليل" بطل الوسطى يوم الأربعاء المقبل الفائز من "جنين" و"القدس" في المباراة التي ستحدد بطل الجنوب غدا الثلاثاء.

