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بالصور| علماء يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح

10 نيسان / أبريل 2023 09:04

علماء يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح
علماء يبتكرون

طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.

وصمم الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية في موسكو (МИСИС)، الجهاز وطوروه وجعلوه قادرا على خياطة الجروح، الأمر الذي يساعد في عمليات تسريع شفاء الأنسجة.

طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.

ويعتمد الجهاز بعملية خياطة الجروح على البوليمرات الحيوية، وهي مادة مستخدمة بالقطاع الطبي.

وأشار العلماء إلى أن الجهاز قادر على وقف النزيف وبدء عمليات خياطة وتجديد الأنسجة في الجروح الخفيفة والمتوسطة.

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