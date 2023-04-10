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اكتشاف نوع نادر من زهور الأوركيد في التبت

10 نيسان / أبريل 2023 09:11

اكتشاف نوع نادر من زهور الأوركيد في التبت
اكتشاف نوع نادر من زهور الأوركيد في التبت

اكتشف العلماء نوعا نادرا من زهور الأوركيد يسمى كيلوشيستا دنسيفلورا، في محافظة متوك بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وقال ملخص نشر في مجلة "فايتوتاكسا" (تصنيف النباتات) حول هذا الاكتشاف، إنه من الناحية الشكلية يتميز هذا النوع من الأوركيد بأن لديه فصا وسطيا ذا كالوس ناضج يمتد من القاعدة إلى القمة، وبأن في القاعدة كاليين مخروطيين، بالإضافة إلى عمود قصير ممتلئ.

من جهته، صرح جين شياو هوا باحث في معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بأنه تم اكتشاف زهرة الأوركيد هذه لأول مرة في بوتان، وأن محافظة متوك هي المعروفة فقط في الصين بأن لديها هذا النوع من زهور الأوركيد في الصين.

وأضاف جين أن محافظة متوك تتمتع بتميز كبير من حيث الارتفاع الرأسي، حيث تمتد عبر مجموعة من مناطق المناخات المختلفة وأحزمة الغطاء النباتي المختلفة ذات النباتات والحيوانات المتنوعة، مما يوفر ظروفا مواتية لنمو زهور الأوركيد.

وأظهرت النتائج أن متوك من بين المحافظات التسع التي تعتبر نقاطا ساخنة لزهور الأوركيد في الصين.

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