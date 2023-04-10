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1531 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

10 نيسان / أبريل 2023 09:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم، صباح اليوم الإثنين، مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال  في خامس أيام عيد "الفصح اليهودي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 1531 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح موزعين على 23 مجموعة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت المصادر، أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين فجراً  ومنعت الكثيرين من الدخول.

وتعرض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلي القبلي، بالأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، واعتقال المئات، كما تم إبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.

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