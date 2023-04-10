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التقى خلالها نصر الله

هنية يختتم زيارته إلى بيروت

10 نيسان / أبريل 2023 09:16

هنية
هنية

بيروت - وكالة الرأي:

اختتم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة، مساء أمس الأحد، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، التقى خلالها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وقالت الحركة في بيان لها، إن المباحثات اشتملت في هذا اللقاء على التطورات المهمة التي تعيشها قضية فلسطين والمنطقة بشكل عام وبتركيز على ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك، كما تم لقاء قادة القوى والفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات الفلسطينية واللبنانية.

وأضافت أن رئيس الحركة والوفد المرافق بحث خلال الزيارة التطورات السياسية والميدانية وخاصة في مدينة القدس وما يجري من انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، ومجمل الخطط الرامية إلى فرض الواقع في الأقصى، والعدوان المفتوح على أهلنا في الضفة وغزة وفي كل مكان، ومؤكدين استمرار المقاومة الفلسطينية في التصدي لجرائم ومخططات الاحتلال وصولا إلى إجهاضها. 

وأشارت الحركة، إلى أن الوفد استعرض سياسة الحكومة الصهيونية المتطرفة وخطرها على فلسطين والمنطقة، وسعيها إلى تفجير الأوضاع انطلاقا من قناعاتها العنصرية ونهجها الإجرامي والمتطرف ورغبتها في تجاوز أزماتها الداخلية ولو على حساب الدماء الفلسطينية والعربية. 

وأفادت بأن اللقاءات التي عقدها رئيس ووفد قيادة الحركة شهدت نقاشات موسعة حول واقع أهلنا في مخيمات لبنان في ظل الوضع الإنساني المتفاقم وبما لا يمس التمسك التام بحق العودة، وسبل التعامل مع مجمل التطورات الأخيرة وتحقيق أوسع قاعدة من الرفض لسلوك الاحتلال وسبل مواجهته والتعامل مع سياساته والتهديدات المتلاحقة التي يطلقها تجاه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وتكريس التعاون في إطار جبهة المقاومة الموحدة لتحرير القدس وفلسطين.

 

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