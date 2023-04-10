البيرو توقف مزاداً على قطع أثرية في كندا

أوقفت البيرو مزاداً إلكترونياً طرحت خلاله شركة كندية للبيع 20 قطعة أثرية من حضارة تشانكاي العائدة للعصر ما قبل الاسباني، على ما أعلنت وزارة الخارجية البيروفية السبت.

وجاء في البيان أن "سفارة البيرو في كندا والقنصلية العامة في تورنتو، في إطار جهد مشترك، أنهتا مزاداً افتراضياً على عشرين قطعة من الأصول الثقافية من حضارة تشانكاي العائدة للحقبة ما قبل الإسبانية والتي تُعدّ جزءاً من التراث الثقافي للبيرو".

وأضافت الوزارة "كانت شركة المزادات الكندية وادينغتونز، ومقرها في تورنتو، طرحت على موقعها الإلكتروني ذي سايلر روم، القطع التي رصدتها وزارة الثقافة".

من بين العناصر التي طُرحت للبيع، قلادة من البذور.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة هذه القطع إلى البيرو.

وقد تطورت حضارة تشانكاي في وديان فورتاليزا وباتيفيلكا وسوبي وهواورا وتشانكاي وتشيون وريماك إي لورين، على الساحل الأوسط للبيرو بين عامي 1200 و1470.

البيرو وكندا هما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو، الصادرة في باريس عام 1970، والتي تعزز مكافحة الاتجار غير المشروع بالأصول الثقافية في العالم.