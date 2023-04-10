الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل بعد اعتقال 6 أشهر

الخليل - وكالة الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأسيرة زمزم يحيى القواسمة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام 6 أشهر.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في بيان لها، إنّ الاحتلال يواصل اعتقال 29 أسيرة في سجن "الدامون".