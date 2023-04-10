الطقس: أجواء خماسينية اليوم وانخفاض ملحوظ غدًا

رام الله - وكالة الرأي:

يستمر الجو اليوم الإثنين، حاراً جافاً ومغبراً حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.