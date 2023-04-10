وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خماسينية اليوم وانخفاض ملحوظ غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل بعد اعتقال 5 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية البيرو توقف مزاداً على قطع أثرية في كندا وكالة الرأي الفلسطينية قرية بريطانية صغيرة بمشهد معماري صممه تشارلز الثالث وكالة الرأي الفلسطينية ليون يحقق فوزًا جديدًا ومارسيليا يواصل إهدار النقاط وكالة الرأي الفلسطينية هنية يختتم زيارته إلى بيروت وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يشدد الخناق على جاره ريال وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يعود من بعيد ويفرض التعادل على أرسنال وكالة الرأي الفلسطينية مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء خماسينية اليوم وانخفاض ملحوظ غدًا

10 نيسان / أبريل 2023 09:29

استمرار الأجواء الخماسينية والحرارة أعلى من معدلها العام
استمرار الأجواء الخماسينية والحرارة أعلى من معدلها العام

رام الله - وكالة الرأي:

يستمر الجو اليوم الإثنين، حاراً جافاً ومغبراً حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟