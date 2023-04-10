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الزراعة تنشر متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية بغزة

10 نيسان / أبريل 2023 09:33

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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