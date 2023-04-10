الزراعة تنشر متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية بغزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 نيسان / أبريل 2023 09:33
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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