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إصابات واعتقالات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بنابلس

10 نيسان / أبريل 2023 09:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - وكالة الرأي:

أصيب مواطنون، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تصدى مقاومون للاقتحام ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بشظايا الرصاص وثالث بجرح باليد، و10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتلقى جميعهم العلاج ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة بعد مداهمة منزله في شارع بيكر بالجبل الشمالي بمدينة نابلس.  

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