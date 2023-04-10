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صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة غدًا الثلاثاء

10 نيسان / أبريل 2023 11:41

غزة - وكالة الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال العمادي في تصريح صحفي، إن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأضاف أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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