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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين الرابع عشر

10 نيسان / أبريل 2023 12:31

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين الرابع عشر
أطقم

غزةوكالة الرأي:

بدأ فوج من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، المغادرة باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأفادت العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن أطقمها منذ سـاعات الصباح الأولى، عملت على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الرابع عشر البالغ عدده 620 معتمراً خلال اليوم الإثنين، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

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