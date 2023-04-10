كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

غزة- وكالة الرأي

نظّمت كتلة الصحفي الفلسطيني مساء أمس الأحد في قطاع غزة، حفل تأبين للصحفية الزميلة مرج الزهور أبو هين عضو مجلس إدارة الكتلة في مدينة غزة، وزوجة أمين سر المجلس دكتور عمر الهندي، وذلك بمشاركة لفيف من الأسرة الصحفية وذوي الفقيدة الراحلة وأعيان عائلة أبوهين.

وأكدت نائب رئيس الكتلة سميرة نصار، أن هذا اليوم هو حق فقيدة الكتلة والأسرة الصحفية وحق لزوجها ولعائلتها وأن جل من اجتمعوا اليوم، اجتمعوا على عامل واحد هو الوفاء لروح الزميلة الراحلة.

وقالت نصار:" إن الفقيدة كانت صاحبة أثر و أن وجودها لم يكن وجودا عابرا ولمسنا ذلك بتفاصيل كثيرة بعد رحيلها".

وأضافت: "الجميع نعى زهور إلاّ نحن، كنا آخر من نعاها، كنا عاجزين عن نعيها وإصدار بيان رحيلها ، نحن على دوام الوفاء لروحها وأن مرج زهور منا ولن ننساها".

من جهته، رثى الدكتور عمر الهندي-زوج الزميلة الفقيدة، وقال إن مرج الزهور لم تكن زوجة وحسب؛ بل كانت رفيقة عمري، برحيلها تركت فراغًا كبيرًا لن يعوض، أسأل الله أن يتغمّدها برحمته".

ودعا الله أن تكون ابنتهما مريم سلوان لحزنه وحزن عائلة والدتها ، معبرا بالقول"فرحيلها ترك جرحا، تعجز الأيام عن مداواته".

بدوره، عبّر عم الفقيدة فضل أبو هين في كلمة ممثلة عن العائلة عن شكر العائلة لكتلة الصحفي الفلسطيني بلمسة الوفاء وبهذا التأبين.

وقال أبو هين "إن رحيل ابنتهم مثل صدمة للعائلة جمعاء ،،فهي في القلوب لن تُنسى، وستظل ذكراها خالدة حتى الملتقى الأخير".

وختم حديثه "زهور تركت حضن أمها لتلتحق بحضن ابيها الشهيد، فزهور لم تطأ قدمها مكان إلاّ وتركت فيه أثرًا طيبًا".

وانتهى حفل التأبين بإفطار جماعي للحضور، ومن ثم تم تقديم درع وفاء وعرفان لعائلة الفقيدة وذويها.