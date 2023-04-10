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بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.. آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

10 نيسان / أبريل 2023 01:39

بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.. تنظيم مسيرة تطالب بشرعنة بؤرة
بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.. تنظيم مسيرة تطالب بشرعنة بؤرة

نابلس – وكالة الرأي:

اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الإثنين، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، ضمن مسيرة نظمها هؤلاء في تلك المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 7 وزراء "إسرائيليين" على الأقل شاركوا بالمسيرة، إضافة لأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير".

وأضافت مصادر عبرية، أن المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب زعم الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.

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