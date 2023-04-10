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"الاقتصاد" تُحرّر 26 مخالفة لأصحاب محال ملابس لعدم إعلانهم الأسعار

10 نيسان / أبريل 2023 01:44

الاقتصاد: حررنا 26 مخالفة لأصحاب محال ملابس لم يعلنوا الأسعار
الاقتصاد: حررنا 26 مخالفة لأصحاب محال ملابس لم يعلنوا الأسعار

غزةوكالة الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، إن طواقمها حررت 26 مخالفةً لعدد من أصحاب محال الملابس لعدم إعلانهم الأسعار.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك تواصل جولاتها على محال الملابس من أجل الزامهم بإشهار الأسعار أمام المواطنين ووضعها بشكل بارز في مكان عرضها.

وشددت الوزارة التأكيد على أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين غير الملتزمين بقرارات الوزارة وإحالتهم للنيابة العامة وأنها ستتابع ذلك بشكل يومي.

كما دعت الوزارة أصحاب المحال مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين والاكتفاء بالربح القليل كي يتمكن المواطن من شراءها.

وأكدت الوزارة أن طواقمها تواصل العمل بخطتها الرمضانية في الرقابة على الأسعار ومنع رفع أسعار السلع في الأسواق والمحال التجارية واستغلال حاجة المواطنين.

وأضافت أن جولات طواقمها الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمحال والأسواق والمخابز ومستلزمات العيد مستمرة في الصباح والمساء، حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم.

وبينت أن جولاتها التفتيشية المكثفة ستستمر خلال الأيام القادمة من شهر رمضان وطوال أيام عيد الفطر.

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