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الصحة: نشر دراسة علمية حول قياس وجود الأورام الخبيثة بعد استئصال الرحم

10 نيسان / أبريل 2023 01:47

الصحة: نشر دراسة علمية حول قياس وجود الأورام الخبيثة بعد استئصال الرحم
الصحة: نشر دراسة علمية حول قياس وجود الأورام الخبيثة بعد استئصال الرحم

غزة- وكالة الرأي

نشر فريق بحثي بمجمع الشفاء الطبي،  دراسة حول قياس وجود الأورام الخبيثة النسائية غير المتوقعة بين النساء اللواتي خضعن لاستئصال الرحم لأسباب حميدة والتي تم اجراؤها في مجمع الشفاء الطبي من خلال الفريق حيث شارك فيه د. محمد زمو، د.هاني مهدي، د.رغدة أبو لبن، و د.حسام حمادة وبمساعدة مجموعة من طلبة كلية الطب في جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وتم قبول الدراسة للنشر في مجلة (Cancer Treatment and Research Communications).

وقام د.محمد زمو بعرض نتائج الدراسة ومناقشة توصياتها خلال مجلس الإدارة في الإدارة العامة للمستشفيات بحضور مدير عام المستشفيات د محمد زقوت ومدراء الدوائر.

واستخلصت الدراسة أن وجود الاورام الخبيثة غير المشخصة قبل العملية يرجع في الأساسً إلى التقييم والعمل غير المكتمل قبل الجراحة. 

وبينت الدراسة أنه يجب إجراء جميع الفحوصات لجميع الحالات قبل استئصال الرحم، وخاصة عند النساء المسنات المصابات بنزيف بعد انقطاع الطمث.

وتشير الدراسة إلى أنه حتى في الحالات التي يُتوقع أن تكون حميدة، لا ينبغي التغاضي عن أي شيء، ويجب إجراء تقييمات مفصلة قبل الجراحة.

 وفى السياق، أثنى د محمد زقوت مدير عام المستشفيات على الدراسة وعلى ضرورة العمل على التوصيات على المستوى المركزي وعلى مستوى المستشفيات وضرورة المتابعة والتقييم المستمر للخدمات ودراسة المؤشرات والعمل على تحسين جودة الخدمات وتقليل من معاناة المرضى.

الصحة: نشر دراسة علمية حول قياس وجود الأورام الخبيثة بعد استئصال الرحم 339405573_1466364597103076_5907880460798089481_n
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