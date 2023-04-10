مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ومتنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوبا.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، اقتحموا منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في "شارع بئر السبع"، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة "قبر عتنائيل بن قنز"، وهم يرقصون، ويغنون، ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصول المستوطنين.