إذاعة الجيش تكشف عن حدث خطير حصل لجنود لواء "جفعاتي"

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، عن حدث وصفته بــ"الخطير" في التشخيص العملاني بين جنود لواء "جفعاتي".

وزعمت الإذاعة أن جنديًا من لواء "جفعاتي" اعتقل ضابطاً وزميلاً له بعد خطأ في التشخيص، خلال مناوبته في الحراسة على قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.

وادعت أن الجندي كاد أن يطلق النار على الضابط والجندي قبل أن يعتقلهما بعد أن أخطأ في عملية التشخيص.

وتكررت خلال الشهور الماضية حوادث مقتل أو إصابة من جنود جيش الاحتلال بنيران زملائهم جراء عملية تشخيصهم على أنهم فلسطينيون، كما حصل في بلدة شويكة قرب طولكرم وفي قواعد عسكرية بالأغوار.