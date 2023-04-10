"متحدون ضد العنصرية".. جدارية فنية بغزة رفضاً لسياسات الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، اليوم الاثنين، جدارية تشكيلة بعنوان "متحدون ضد العنصرية" رفضاً للسلوك العنصري الصهيوني، ضمن فعالياتها خلال أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري.

وشارك في افتتاح الجدارية التي تم تدشينها على جدار المجلس التشريعي الفلسطيني وسط مدينة غزة، ممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني ولفيف من قيادات العمل الوطني والإسلامي.

ودعا د. باسم نعيم، رئيس حملة المقاطعة، لبذل المزيد من الجهود لفضح سياسيات الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي تدخل من كافة أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، لفضح هذه الممارسات والسياسات، وفرض مقاطعة شاملة على دولة الاحتلال الصهيوني.

وأكد أنه "كما زال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سيزول الاحتلال الصهيوني رمز العنصرية والأبارتهيد والإجرام".