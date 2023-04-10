وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل ومتنزه بلدية يطا وكالة الرأي الفلسطينية جماهير أريحا تُشيع جثمان الشهيد محمد بلهان وكالة الرأي الفلسطينية دعوات فصائلية للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير وكالة الرأي الفلسطينية "متحدون ضد العنصرية".. جدارية فنية بغزة رفضاً لسياسات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة الجيش تكشف عن حدث خطير حصل لجنود لواء "جفعاتي" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن مقتل مستوطِنة ثالثة في عملية الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص المنحة القطرية لشهر أبريل وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد بلهان وتشيد بأهلنا في أريحا وعَقْبة جَبِر وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة غطرسة المستوطنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بينهم 10 أطفال

نادي الأسير: 100 حالة اعتقال في أريحا منذ مطلع 2023

10 نيسان / أبريل 2023 05:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

قال نادي الأسير إنّ (100) حالة اعتقال سُجلت في محافظة أريحا منذ مطلع العام الجاري، وتركزت في مخيم عقبة جبر، الذي يشهد مواجهة متصاعدة مع الاحتلال، وكان من بين المعتقلين عشرة أطفال.

ولفت نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، إلى أن (32) من بينهم ما زالوا رهن الاعتقال، وجزء منهم رهن التّحقيق حتّى اليوم، كما أن مجموعة منهم أُصدر بحقّهم أوامر منع لقاء المحامي.

وقال إن من بين المعتقلين أقرباء لشهداء من الدرجة الأولى، من بينهم المعتقل الإداريّ وائل عوضات (51 عامًا)، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم، ووالد الأسير عبد الحافظ عوضات.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال حوّلت 15 منهم إلى الاعتقال الإداريّ، من بينهم وائل عوضات.

وذكر نادي الأسير، إنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تنكيل، وتهديد، وتعذيب، والتي طالت عائلاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمنازل المواطنين.

وأكّد أنّه ومن خلال الشّهادات والمتابعة فإن سياسة (العقاب الجماعي) كانت أبرز السّياسات التي تعمّدت سلطات الاحتلال استخدامها بحقّ المواطنين في أريحا، وتحديدا في مخيم عقبة جبر، الذي تعرض لأكثر من عدوان منذ مطلع العام الجاري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟