الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوج بالقدس

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية ، أن محكمة الاحتلال قررت هدم منزل منفذ عملية التفجيرات في القدس قبل حوالي 6 أشهر.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن المحكمة العليا قررت هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ، بعد تقديم لائحة اتهام بتنفيذه عملية التفجير في القدس قبل حوالي 6 أشهر.

ويذكر أن نيابة الاحتلال، قدمت لائحة اتهام ضد المهندس إسلام فروخ (26 عاما) من سكان كفر عقب في شمال القدس، نسُبت إليه تنفيذ عملية التفجير المزدوج في القدس، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة نحو عشرين شخصا آخر.

واتهمت النيابة فروخ بارتكاب مخالفات "القتل في ظروف خطيرة، الشروع بالقتل من خلال عمل إرهابي، عضوية في تنظيم إرهابي وتنفيذ عملية بسلاح لأهداف إرهابية"

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "فروخ استعد بشكل حريص من أجل تنفيذ خطته وعزمه، وتعلم كيفية إعداد مواد متفجرة وألغام، وأقام مختبرا لصنع متفجرات في منطقة رام الله، وأجرى تجارب على المتفجرات التي صنعها ونجاعتها، ورصد مناطق ملائمة لتنفيذ خطته".