الجهاد الإسلامي تنعى شهيد أريحا

غزة – الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الفتى: محمد فايز بلهان (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال إثر اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان نعي: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في أريحا الإباء، لنؤكد أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق المدنيين والأبرياء لن تنال من عزم شعبنا على استمرار طريقه نحو الحرية والخلاص، ونشيد بمقاومينا الذين تصدوا بكل بسالة لرد العدوان في مخيم عقبة جبر".

واستشهد شاب وأصيب 4 أخرين برصاص الاحتلال اليوم الاثنين 10/4/2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا، وسط تعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل مما أدى لإعتقال 5 شبان ، وسط اشتباكات مسلحة .

وأعلنت وزارة الصحة برام الله عن ارتقاء الفتى محمد فايز بلهان 15 عاماً برصاص الإحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر .