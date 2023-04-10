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قاسم : تصريحات نتنياهو لا تخيف شعبنا

10 نيسان / أبريل 2023 10:21

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قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، إن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، :"خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات، وهم من يمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال.

وتابع: "تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ يؤكد أن كيان الاحتلال يشكل خطرًا على كل المنطقة ومصالحها.

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