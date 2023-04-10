ارتفاع عدد قتلى عملية الأغوار إلى ثلاثة

أعلن إعلام الاحتلال مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع قتلى عملية منطقة الحمرا بالأغوار إلى ثلاثة إثر وفاة المستوطنة الثالثة التي أصيبت بجراح خطيرة في العملية التي قتلت فيها ابنتيها.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مستشفى هداسا في القدس المحتلة أعلن عن وفاة "لوسي دي" وهي والدة المستوطنتين القتيلتين في العملية التي وقعت قبل أيام على مفرق الحمرا في الأغوار.

ونقلت الصحيفة العبرية أن الحديث يدور عن عائلة يهودية قدمت من بريطانيا قبل أعوام معدودة واستوطنت مستوطنة "افرات" في تجمع "غوش عتسيون" جنوبي بيت لحم.

وكان مقاومون مسلحون يستقلون مركبة قد أمطروا مركبة المستوطنِات بوابل من الرصاص وانسحبوا من المكان، حيث انحرفت مركبة المستوطنات إلى منحدر قريب من المكان وأعلن مباشرة عن وفاة اثنتين وإصابة الثالثة بشكل حرج.

يذكر أن أجهزة أمن الاحتلال لا تزال مستمرة في عملية البحث عن منفذ العملية، حيث نقلت صحيفة "يديعوت" عن مصادر فلسطينية قولها إن الأمن الفلسطيني عثر على المركبة المستخدمة في العملية قرب مستوصف الرحمة شرقي نابلس.

وبوفاة المستوطنة الثالثة من عملية الحمرا بالأغوار، يرتفع عدد القتلى الصهاينة في عمليات المقاومة منذ مطلع العام لـ (19) قتيلا.