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2265 مستوطنا يهوديا اقتحموا الأقصى خلال ما يسمى "عيد الفصح"

10 نيسان / أبريل 2023 10:26

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بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى لأداء ما يسمى "صلاة عيد الفصح" حوالي 2265 يهوديًا، بزيادة 59٪ مقارنة باليوم الثاني من الأيام المقدسة في العيد ذاته بالعام الماضي.

وأفادت جماعات "جبل الهيكل"، أن 1224 يهوديًا اقتحموا الأقصى اليوم الإثنين، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ودعت الجماعات المستوطنين إلى تكثيف اقتحام الأقصى مساء اليوم السابع من عيد الفصح.

وأوضحت أنه سيفتح الأقصى أمام اقتحام المستوطنين، غدا الثلاثاء بين الساعة 7:00 صباحا حتى 11:30 ظهرا، حيث من المتوقع أن يقتحمه المئات.

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