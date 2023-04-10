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"طوارئ الأسرى"تطالب بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج

10 نيسان / أبريل 2023 10:30

SpeAy
SpeAy

حملت  لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.

وطالبت بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج، علمًا أنه أنهى محكوميته بالسجن المؤبد الذي تم تحديده بـ37 عامًا.

وتابعت "لحين الإفراج عن الأسير وليد دقة، نطالب المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لتوفير ظروف اعتقال ملائمة لحالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له والذي يتمثل بالأساس بعملية زراعة نخاع شوكي له، ولدينا عدد كبير من المتطوعين للتبرع بنخاع شوكي لإجراء العملية."

وطالبت " أبناء شعبنا البطل وأحرار العالم، بتصعيد الحملة الوطنية والحراك الوطني لإطلاق سراح وليد دقة وكافة الأسرى المرضى."

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