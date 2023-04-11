وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة ترعى مباردة "موهبتي سر نجاحي" للمشغولات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة ترعى مبادرة"حارتنا أحلى"لتعزيز التوعية الصحية والبيئية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تترأس الاجتماع الأول للجنة الأجور وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية " تُنـهي خلافات مالية بقيمة 242 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مخابرات الاحتلال: فرص اندلاع حرب على عدة جبهات تزداد وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة صوت التعليم تُطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان "واحة القيم" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات لمراقبة أسعار الملابس بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "وحدة حماية البيئة" تصدر تقرير انجازاتها الربعي لعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية " وحدة الاعتماد المدرسي"تتفقد مدرسة صلاح الدين الأساسية "ب " للبنين وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تدين اقتحام الاحتلال لموقع برك سليمان الأثري ببيت لحم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

788 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

11 نيسان / أبريل 2023 09:15

جانب من اقتحام المستوطنين للأقصى صباح اليوم
جانب من اقتحام المستوطنين للأقصى صباح اليوم

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن 788 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نشرت عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، وفرضت تشديدات على أبواب المسجد، ومنعت الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين بعد تفتيشهم، ومنعت دخول من هم دون سن الـ 55 عاما.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.

2 1 3 4 5 6
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟