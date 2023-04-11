788 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن 788 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نشرت عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للأقصى، وفرضت تشديدات على أبواب المسجد، ومنعت الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين بعد تفتيشهم، ومنعت دخول من هم دون سن الـ 55 عاما.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المصلين المعتكفين بالهروات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة، واعتقال المئات.