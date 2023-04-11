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الطقس: منخفض جوي حتى الخميس

11 نيسان / أبريل 2023 09:18

غزة - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الامطار على فترات على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو صافًيا بوجه عام، حيث تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.

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