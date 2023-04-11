أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 11 أبريل في فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.62 شيكل

‏سعر صرف الدينار: 5:11 شيكل

‏سعر صرف اليورو: 3.95 شيكل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل