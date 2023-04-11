أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 11 أبريل في فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.62 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:11 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.95 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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11 نيسان / أبريل 2023 09:29
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