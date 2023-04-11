إصابات واعتقالات.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال جنين

جنين - وكالة الرأي:

تصدى مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين، خلال اقتحامها، فيما أصيب شابين اثنين، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نور الدين عيد مصطفى ابو صقر وشقيقه عبد، وعبد الله احمد البطل، بعد أن داهمت منازلهم، في حي الجابريات، واحمد السوقي من منزل ذويه في شارع نابلس من المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ماهر تركمان في مخيم جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، واعتقلت نجله أحمد.

كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون" أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة احد الشبان بشظايا في قدمه.