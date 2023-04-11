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النائب زيدان: صمود المرابطين بالأقصى يربك الاحتلال ويُفشل مخططاته

11 نيسان / أبريل 2023 09:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عبد الرحمن زيدان، على أن المرابطين في المسجد الأقصى المبارك يفشلون مكر الاحتلال ومخططاته لتدنيس المسجد ومحاولاته لفرض السيطرة عليه.

وقال زيدان: إن المرابطين على قلة عددهم والمعتكفين بإصرارهم وبطولتهم، يفشلون مخططات الغاصبين الخبيثة لتدنيس المقدسات والاستيلاء عليها.

وأضاف أن هذه الثلة المؤمنة المرابطة في المسجد الأقصى ترفض المساومة على الحق الثابت بالوحي، وترى فيما يصيبها من الأذى شرفا.

وشدد على أن التصدي لآلة البطش بأجساد المرابطين العارية هو إغاظة لأعداء الله المحتلين الغاصبين، وبصمودها وفدائها إحياءٌ لروح الأمة ومقدمة ليوم النصر القريب.

وانطلقت دعوات لتكثيف الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى اعتباراً من الليلة؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين غداً مع بدء العشر الأواخر من رمضان، بعد أن قررت سلطات الاحتلال استمرار الاقتحامات.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خامس أيام ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.
 
ويؤدي الآلاف من المصلين الصلوات في الأقصى لا سيما صلاة العشاء والتراويح، رغم تضييقات سلطات الاحتلال، وتزامناً مع اعتقال عدد من الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.
 
وتتواصل الدعوات الفلسطينية، لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

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