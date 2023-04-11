وكالة الرأي الفلسطينية أهالي كفر قاسم يشيعون الشهيد يوسف أبو جابر وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة تقاوم الغش في الامتحانات بطريقة غير متوقعة وكالة الرأي الفلسطينية الباحث عمرو: الحشد والرباط صمام الأمان لحماية الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ما هو أول نبات على سطح الأرض وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق الكتروني أميركي للمطالبة بوقف المساعدات المالية لـ"إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية مذيع يتجاهل إجابة صحيحة لطفلين عدة مرات ويخسرهم بشكل غريب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: نرفض قرار إغلاق مقرات الصليب الأحمر بخانيونس وأريحا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الاسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية بنفيكا يعوّل على مهاجمه "الرائع" راموس بمواجهة إنتر وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة العقيم يفرط بفرصة الابتعاد عن ريال بفارق 15 نقطة
أخبار » عجائب وطرائف

مذيع يتجاهل إجابة صحيحة لطفلين عدة مرات ويخسرهم بشكل غريب

11 نيسان / أبريل 2023 10:26

مذيع يتجاهل إجابة صحيحة لطفلين عدة مرات ويخسرهم بشكل غريب
مذيع يتجاهل إجابة صحيحة لطفلين عدة مرات ويخسرهم بشكل غريب

أثار مذيع الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يسأل فيه طفل وشقيقته عن عدد قلوب الأخطبوط، ثم يتجاهل الإجابة الصحيحة ويكرر السؤال عدة مرات، حتى تغير الفتاة إجابتها، ليعلن أن الإجابة خاطئة.

وثق مقطع فيديو، من برنامج "غطاوي ترند" وهو برنامج مسابقات، سؤال المذيع لطفل وشقيقته عن عدد قلوب الأخطبوط ورغم إصرار الطفل وشقيقته على الإجابة الصحيحة وهي "ثلاثة قلوب"، يتجاهل المذيع الإجابة عدة مرات ويشكك الطفلين فيها، حتى غيرت الفتاة الإجابة إلى "خمسة قلوب"، وسط إصرار شقيقها على الإجابة الصحيحة لينتهز المذيع الفرصة ويعلن أن إجابتها خاطئة.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟