مذيع يتجاهل إجابة صحيحة لطفلين عدة مرات ويخسرهم بشكل غريب

أثار مذيع الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يسأل فيه طفل وشقيقته عن عدد قلوب الأخطبوط، ثم يتجاهل الإجابة الصحيحة ويكرر السؤال عدة مرات، حتى تغير الفتاة إجابتها، ليعلن أن الإجابة خاطئة.

وثق مقطع فيديو، من برنامج "غطاوي ترند" وهو برنامج مسابقات، سؤال المذيع لطفل وشقيقته عن عدد قلوب الأخطبوط ورغم إصرار الطفل وشقيقته على الإجابة الصحيحة وهي "ثلاثة قلوب"، يتجاهل المذيع الإجابة عدة مرات ويشكك الطفلين فيها، حتى غيرت الفتاة الإجابة إلى "خمسة قلوب"، وسط إصرار شقيقها على الإجابة الصحيحة لينتهز المذيع الفرصة ويعلن أن إجابتها خاطئة.