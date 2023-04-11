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ما هو أول نبات على سطح الأرض

11 نيسان / أبريل 2023 10:39

ما هو أول نبات على سطح الأرض
ما هو أول نبات على سطح الأرض

يصل عمر كوكب الأرض إلى 4.543 مليار سنة لذا قد يتساءل البعض عن أول النباتات التي ظهرت على الأرض، في حين حاول عدد من العلماء الإجابة بشكل مختصر عن هذا السؤال.

وتشير العديد من الدراسات أن الطحالب هي أول النباتات على الأرض وليست الأشجار كما يعتقد البعض، ففي البداية الطحالب ذات الجذور البسيطة كانت أول النباتات.
ظهرت النباتات البرية الأولى منذ حوالي 470 مليون سنة، خلال فترة الأوردوفيكي عندما بدأت الحياة تتنوع على كوكب الأرض، وكانت نباتات غير وعائية وبلا جذور عميقة.

بعد حوالي 35 مليون سنة غطى الجليد سطح الأرض وبالتاليش تأثرت الحياة البرية ونسبثاني أكسيد الكربون مما أدى إلى انقراض العديد من أشكال الحياة على الكوكب.

لكن الطحالب تمكنت من النجاة والاستمرار على سطح الكوكب ويعتقد العلماء أن السر يكمن في قدرة الطحالب على إفراز الأحماض العضوية  ونجد آثار للطحالب والنباتات الأولية في الصخور القديمة خاصة الجرانيت.
بعد الطحالب انتشرت على الأرض النباتات العشبية والشجيرات ثم الأشجار والنباتات التي نعرفها بالشكل التقليدي اليوم.
الظهور الأول للنباتات ارتبط بالبحار حيث تسبب ظهورها في ظهور الحيوانات الأولية أما النباتات بشكلها المعروف حالياً ظهرت منذ ما يقارب الـ100 مليون سنة وفقاً لدراسات الجدول الزمني للحياة على الأرض والتي نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم عن تقنيات الساعة الجزيئية والتي أكدت أن النباتات البرية القديمة ظهرت في الفترة الكمبودية الوسطى.

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