مدرسة تقاوم الغش في الامتحانات بطريقة غير متوقعة

حققت مدرسة Sangok Namjung الكورية شهرة عالمية بسبب تطبيقها نظام غير متوقع على الإطلاق لمنع الغش في الامتحانات.

فهذه المدرسة التي يخضع فيها نحو 200 طالب للامتحان سنوياً تطبق نظام "منع المراقبين" والذي قد يعتبره بعض الطلاب الكسولين فرصة سحرية للغش.

غير أن إدارة هذه المدرسة نجحت في زراعة الأخلاق في ضمير طلابها، ولذلك فهي لا تضع مراقبين عليهم أثناء فترة الاختبارات، حيث تكتفي فقط بأن يردد الطلاب قسماً جماعياً قبل استلام ورقة الإجابة يحلفون من خلاله على عدم الغش.

وتقول مديرة المدرسة كانج هيو سوك إن هذه الطريقة ضرورية لكي نربي الطلاب على الالتزام بالقيم الأخلاقية والتحلي بالمسؤولية.

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وتطبق المدرسة هذا النظام منذ ثلاث سنوات بنجاح كبير، حيث يتم اجراء الامتحانات فى صالة الألعاب الرياضية فى المدرسة وهو شىء نادر الحدوث فى كوريا لان القاعدة هى إجراء الامتحانات داخل الصفوف.

الفكرة بدأتها مدرسة أخرى منذ نحو 7 سنوات، هي مدرسة "دونغ تان" الدولية فى مقاطعة "كيونغ جى"، ولكن في الفترة الأخيرة انتشرت الفكرة في مدارس أخرى في مدن مختلفة منها العاصمة الكورية "سيول" و "انتشون" و "دايجون".