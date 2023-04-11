أهالي كفر قاسم يشيعون الشهيد يوسف أبو جابر

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

شيعت عائلة أبو جابر في مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان ابنها يوسف أبو جابر (45 عاما) إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان أبو جابر قد استُشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دعس في تل أبيب، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين.

وشارك في الجنازة العشرات من أبناء عائلة أبو جابر ومعارف العائلة، وعدد قليل من أهالي كفر قاسم، وسط أجواء حزينة. حيث سلّمت الشرطة الإسرائيلية جثمان الشهيد إلى العائلة الساعة السابعة صباحًا، وسط أجواء ممطرة، وذلك في وقت مبكر كي لا يتسنى لأهالي المدينة التجمع والمشاركة في الجنازة.

وكانت الشرطة قد فرضت قيودا على الجنازة لتحرير جثمان الشهيد، بينها أن تقتصر الجنازة على مشاركة 50 شخصا، وألا تتضمن الجنازة هتافات ذات طابع سياسي أو وطني، وعلى الرغم من موافقة العائلة إلا أن الشرطة ماطلت بتحرير الجثمان الذي كان من المقرر أن تحرره مساء أمس الإثنين.

وتقول عائلة أبو جابر، إن الشرطة الإسرائيلية أعدمت ابنها، وطالبت بلجنة تحقيق بالحادث، حيث لم يتم العثور على السلاح الذي ادعت الشرطة انه استخدمه ،وأخفت الشرطة مقطع الفيديو الذي يوثق الحادث. وتمسكت العائلة بأقوالها بأن "ما حصل هو حادث سير".

وكانت نجمة داوود الحمراء قد ادعت في البداية إن السائح الإيطالي قتل نتيجة تعرضه لإطلاق رصاص، ومن ثم غيّرت أقوالها إلى أن الوفاة كانت نتيجة دهس، مع العلم أن من يقرر سبب الوفاة هو معهد التشريح الطبي وليست الشرطة.

كما ادعت الشرطة الإسرائيلية في البداية، أن أبو جابر حاول استلال سلاح من المركبة، لذلك تم إطلاق النار عليه حتى الموت، ولكن بعد ساعات من الحادثة، غيّرت اقوالها إلى أن السلاح هو سلاح ليس حقيقيا وحتى أنها لم تأت بتوثيق للسلاح غير الحقيقي.