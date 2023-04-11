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"الاقتصاد" تنظم جولات لمراقبة أسعار الملابس بخان يونس

11 نيسان / أبريل 2023 11:57

جانب من الجولات
جانب من الجولات

غزة - وكالة الرأي:

نظمت طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني جولات رقابية على محلات الملابس في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مدير مكتب محافظة خان يونس محمد الأستاذ، إن طواقم حماية المستهلك وضمن الخطة الرمضانية شرعت في جولات رقابية مكثفة على محلات بيع الملابس للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإعلان واشهار أسعار الملابس التي يتم بيعها للمواطنين.

وشدد الأستاذ أنه لن يتم التهاون مع المخالفين لتعليمات الوزارة بخصوص إشهار الأسعار، مشيراً إلى أن طواقم حماية المستهلك ستضاعف من جهودها وحملاتها على محلات بيع الملابس قبيل عيد الفطر المبارك.

وبين أنه تم التأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام بالإعلان عن الأسعار حسب قانون حماية المستهلك، مؤكدا وجود التزام من أصحاب المحلات التجارية بالتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وذكر الأستاذ، أنه تم تحرير مخالفات لعدد من المحلات غير ملتزمة بالإعلان عن الأسعار وتحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

يشار إلى أن الوزارة طالبت أصحاب محال الملابس خاصة الأطفال بإشهار الأسعار أمام المواطنين في قطاع غزة.

ودعت الوزارة في وقت سابق، أصحاب محال الملابس بإعلان الأسعار بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمواطنين بشكل مباشر عليها أو وضعها بشكل بارز في مكان عرضها.

وأكدت الوزارة أنها وجهت طواقم حماية المستهلك لممارسة دورهم الرقابي في متابعة محال الملابس واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

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