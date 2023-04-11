وزارة الأسرى تكرم الفائزين في مسابقة "كسر القيد"

كرمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفائزين في المسابقة الإلكترونية "كسر القيد" الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية في منطقة غرب غزة، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني "الأسرى درع المسرى".

وأقامت الوزارة في مقرها اليوم الأربعاء حفلاً للتكريم، بحضور وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، والمتحدث باسم الكتلة الإسلامية غرب غزة أحمد الدلو وممثلي عن الكتلة الإسلامية، وعدد من الطلاب المشاركين في المسابقة.

وقال المدهون، إن هذه المسابقة جاءت ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وضمن جهود الوزارة لتفعيل وتدويل قضية الأسرى من خلال تشجيع وحشد كافة الطاقات الإبداعية لمساندة ودعم قضية الأسرى، والتي تساهم وتعطي زخم وقوة في التأثير من أجل نصرة أسرانا داخل سجون الاحتلال، مؤكداً وجوب العمل على تعزيزها.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الإبداعية تساهم كثيراً في دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتساعد على اظهار مدى الإجرام الذي يتعرضون له الأسرى، مثمناً جهود جميع المشاركين في تنظم ودعم وانجاح هذه المسابقة.

كذلك أكد على ضرورة رفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومساندة الأسرى بمختلف الطرق والوسائل، وتعزيز ثقافة العالم الحر بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

وبدوره تحدث الدلو عن أهمية تلك المسابقات التي نصنع منها محتوى خاص بالقضايا والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى في سجون الاحتلال وذلك من خلال اختراق تلك المسابقات الإبداعية للساحات الخارجية ومحاولة التأثير في الشارع العربي لكي نوصل لهم معاناة الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

وفي ختام الحفل تم توزيع جوائز مادية على الفائزين وشهادات شكر وتقدير على كل من ساهم في انجاح الحفل.