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المرابطة حلواني: الاحتلال فشل في تفريغ الأقصى من المعتكفين

11 نيسان / أبريل 2023 01:39

جانب من تواجد المعتكفين في المسجد الأقصى
جانب من تواجد المعتكفين في المسجد الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أكدت المرابطة المقدسية هنادي حلواني على أن الاحتلال فشل في محاولة تفريغ المسجد الأقصى من المصلين والمعتكفين، ومحاربة الشعائر الدينية.

وقالت حلواني إن المسجد الأقصى لا يخلو من أهله من المعتكفين والمرابطين رغم إجراءات الاحتلال، مشددة على أننا "أصحاب الحق في المسجد الأقصى، وبالتالي سيكون هناك دوما من يحمي الأقصى من اعتداءات الاحتلال".

وأوضحت أن الاحتلال لا يتوانى عن استخدام العنف تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، ويهدف بذلك إلى فرض السيادة على المسجد.

وحثّت على الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وأضافت: "الاعتكاف في الأقصى له معانٍ ومشاعر عظيمة".

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال سطح المصلى القبلي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وانطلقت دعوات لتكثيف الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين مع بدء العشر الأواخر من رمضان، بعد أن قررت سلطات الاحتلال استمرار الاقتحامات.

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