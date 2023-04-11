الشيخ صبري للرأي: اقتحام الأقصى بالعشر الأواخر سابقة خطيرة

غزة - وكالة الرأي:

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان يمثل سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات.

وأضاف صبري في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن حكومة الاحتلال غدرت بالأوقاف والمصلين بعد سماحها للمستوطنين باقتحام الأقصى بعد أن أعلنت وقف اقتحامه خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأكد أنّ أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تفشل وتتحطم على صخرة ثبات المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات.

وشدد صبري على ضرورة شدّ الرحال إلى الأقصى؛ لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، مشيدا بحالة الترابط والتلاحم بين أبناء شعبنا نصرةً للمسجد الأقصى ودعمًا للمعتكفين فيه.