بيتكوين" تخترق حاجز 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر

وكالات- وكالة الرأي:

تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

واخترقت البيتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر فوق 30 ألف دولار في تعاملات اليوم، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقف الدولار لالتقاط الأنفاس، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأميركية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.