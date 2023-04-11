وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تكرم الفائزين في مسابقة "كسر القيد" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تُفعّل الخطاب الدولي لرصد انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية برفح تُنفذ "310" مهمة خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير علي السعدي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ترأس الاجتماع الأول للجنة الأجور في غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة "الصليب الأحمر" توضح أسباب إغلاق مكاتبها في أريحا وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بيتكوين" تخترق حاجز 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر الدليل الإرشادي للمتقدمين للوظائف التعليمية
أخبار » الأسرة و المجتمع

بيتكوين" تخترق حاجز 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر

11 نيسان / أبريل 2023 02:36

البيتكوين
البيتكوين

وكالات- وكالة الرأي:

تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

واخترقت البيتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر فوق 30 ألف دولار في تعاملات اليوم، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقف الدولار لالتقاط الأنفاس، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأميركية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟