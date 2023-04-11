وزارة المرأة تعقد دورة بعنوان "نحو منظور حضاري لقضايا المرأة"

غزة-الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة، لقاءين ضمن الدورة التدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لقضايا المرأة"، وذلك في إطار تنمية قدرات كادر الوزارة.

وألقت الدورة أ. اميرة هارون وكيل الوزارة، حيث تركز اللقاء الأول على تمكين موظفي الوزارة من امتلاك المعرفة والوعي حول قضايا المرأة.

فيما تحدثت هارون في اللقاء الثاني، عن أهمية الفهم لقضايا المرأة من منظور إسلامي، والتأصيل لخطاب عالمي يتعامل مع قضايا المرأة من منظور إسلامي.

وعرجت هارون على منظومة القيم الحاكمة التي جمعت بين قواعد المنهاج المعرفي الإسلامي (توحيد الله، وتزكية النفس والمال والجسد والعلم والمعرفة، وعمران الأرض).