شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس

نابلس- وكالة الرأي

استشهد شابان، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة "ألون موريه" على أراضي بلدة دير الحطب، شرق نابلس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشهيدين هما سعود عبد الله سعود طيطي، ومحمد غازي محمد أبو ذراع.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب ثلاثة شبان قرب بلدة دير الحطب، ما أدى لاستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع، فيما نقل شاب مصاب في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى الشابين المصابين، اللذين أعلن عن استشهادهما لاحقا.

وباستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 98 شهيدا.